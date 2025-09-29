Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell' Auditel

Sempre in onda e mattatrice con più programmi, in una settimana è riuscita ad affondare la concorrenza Rai. Bentornati al The Maria De Filippi Show su Canale 5. La stagione televisiva di Canale5 è ufficialmente ripartita lunedì 22 settembre grazie al ritorno della sua indiscussa sovrana. Sua maestà Maria De Filippi, in onda per sette giorni consecutivi con quattro "suoi" programmi in grado di sbancare l'Auditel, come vuole tradizione, a voler quasi ribadire l'ovvio: non c'è nessuno come lei. 30 anni di Uomini e Donne Uomini e Donne è ripartito alla grande con la sua 30esima edizione, lunedì 22 settembre, tra troni, corteggiatori, Tina Cipollari e Gemma Galgani a darsele di santa ragione, Gianni Sperti terzo incomodo e lei, Maria De Filippi, scomodamente seduta su una scala a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell'Auditel

In questa notizia si parla di: maria - filippi

Temptation Island, Antonio e Valentina: Il clamoroso retroscena sul lavoro per Maria De Filippi

Litigio con maria de filippi: la confessione choc dopo amici

“Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”

Riapre la scuola di Amici: Maria De Filippi accoglie i nuovi talenti, tra ritorni e ospiti speciali. Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook

Milly Carlucci e Maria De Filippi, le primedonne in campo per la sfida tv del sabato sera - X Vai su X

Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell'Auditel - Maria De Filippi sempre in onda e mattatrice con più programmi su Mediaset, in una settimana è riuscita ad affondare la concorrenza Rai. Segnala movieplayer.it

Maria De Filippi, la regina dell'empatia televisiva che non ha rivali. E Amici è il suo programma "capolavoro". La ricetta del successo - Tutto quello che tocca Maria, diventa un successo e anche quando non appare in video, ma ci mette lo zampino (vedi This is me) il risultato arriva ... Riporta affaritaliani.it