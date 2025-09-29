Avatar | Fuoco e Cenere | la data di uscita e le nuove immagini

(askanews) – Tra i film più attesi della stagione e delle prossime feste, c’è Avatar: Fuoco e Cenere del regista premio Oscar James Cameron; il terzo della saga dei record, con il primo capitolo nel 2009, il film con il maggior incasso di sempre, arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre. Sono state rilasciate nuove immagini, e cresce l’attesa. Anche il secondo film, infatti, Avatar: La via dell’acqua, del 2022, fu un successo: il terzo maggior incasso di sempre. I due film hanno conquistato in tutto 4 premi Oscar, facendo appassionare il pubblico ai protagonisti che tornano anche in questo nuovo film. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Avatar: Fuoco e Cenere”: la data di uscita e le nuove immagini

In questa notizia si parla di: avatar - fuoco

Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto accoppiato a un "certo" film

È disponibile il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del franchise di successo di James Cameron, che arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre 2025. Nei commenti! #avatar #avatarfireandash #InGenereCinema #chehorror #amicidellhorror #Ja - X Vai su X

Il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere è online. Non perdere il film dal 17 Dicembre solo al cinema. - facebook.com Vai su Facebook

Avatar Fuoco e cenere nei cinema il 17 dicembre: il nuovo trailer e cosa rivela - Su Pandora è guerra totale tra i Sully e i Na'vi: lo si intuisce dal nuovissimo lungo trailer di Avatar Fuoco e cenere. Riporta style.corriere.it

Avatar: Fuoco e Cenere, il trailer ha introdotto una storyline che rivoluzionerà la saga! - Scoprite la nuova storyline introdotta dal trailer di Avatar: Fuoco e Cenere con cui James Cameron rivoluzionerà la saga di Pandora. cinema.everyeye.it scrive