Avanti Campania ecco Landolfo e De Capua Tarantino | Energie nuove

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Partito Socialista Italiano, con la lista Avanti Campania, ufficializza nuove candidature che arricchiscono la proposta politica in vista delle prossime elezioni. Tra i nomi in campo vi è Mariarca Landolfo, 24 anni, espressione della società civile, giovane imprenditrice del settore turistico, e Tommaso De Capua, 34 anni, assessore al Comune di Camposano, di solida tradizione socialista. Le candidature hanno ricevuto il via libera dal segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio”. Cosi un una nota dell’ufficio stampa del Psi. “Con la lista Avanti Campania presentiamo una squadra forte e competitiva, capace di unire esperienza e rinnovamento” ha detto il segretario regionale del PSI, Michele Tarantino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

