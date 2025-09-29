Avanti Bersagliera con Quirini al fotofinish la voce dei tifosi | Squadra solida ma basta esperimenti
Pareggia, ma soffre, sbanda, balla: in difesa, in Salento, pizzica e taranta hanno tenuto banco per larghi tratti della partita, nell'area di rigore della Salernitana. Golemic riesce spesso a cavarsela con l'esperienza e il mestiere, ma quando il centrocampo perde palloni sanguinosi perché non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: avanti - bersagliera
? #CasaranoSalernitana #avantibersagliera #salernitana - facebook.com Vai su Facebook
Avanti Bersagliera https://salernitana.it/news/salernitana-sorrento-2-1-photo-gallery/… - X Vai su X