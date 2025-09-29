Autunno finalmente Raccontiamolo con le immagini | mandaci i tuoi scatti

LA FOTO DEL GIORNO. Cosa significa per voi autunno? Raccontatecelo con le immagini. Mostrateci ciò che amate di più: l’arancione acceso delle piante nei parchi cittadini, l’atmosfera più morbida della città, le sagre in provincia, le passeggiate nei boschi alla ricerca dei funghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

