Autostrada A1 | auto in fiamme nella galleria Sparvo Lunga fila di veicoli verso Firenze

Firenzepost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora fiamme in una galleria dell'Autostrada A1. Un'auto ha preso fuoco nella galleria Sparvo all'altezza del chilometro 14+600 provocando, poco dopo le 13 sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio A1A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

