Autolesioni lungo effetto Covid Ogni mese 10 ragazzi in ospedale
EMERGENZA. Casi moltiplicati dal 2019. La psichiatra Bondi: acuito l’isolamento e amplificato l’uso di cellulari, così nei più giovani è stata accentuata la sostituzione della realtà col virtuale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: autolesioni - lungo
SFIDA NELLA SFIDA !! Lungo il mio giro d'Europa a piedi, decido di mettermi alla prova. Partito da Tirana, capitale dell'Albania, passando per le sue montagne decido di raggiungere Pristina, la capitale del Kosovo. In 7 giorni percorro più di 330 km, in condizi - facebook.com Vai su Facebook
Autolesioni, lungo effetto Covid. Ogni mese 10 ragazzi in ospedale - Casi moltiplicati dal 2019, acuito l’isolamento e amplificato l’uso di cellulari, così nei più giovani è stata accentuata la sostituzione della realtà col virtuale. Segnala ecodibergamo.it
Sindrome post-Covid-19: quali sono gli effetti a lungo termine del coronavirus? - Stanchezza, difficoltà respiratorie, problemi di memorizzazione e una sorta di “nebbia nel cervello”. Da quotidianosanita.it