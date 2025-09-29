Auto voglia di rinascita fra Saloni incentivi e sconti per i clienti

Giuseppe Tassi Nel mondo dell'auto c'è tanta voglia di rinascita. Per questo il Salone di Monaco (IAA) si è arricchito di presenze e proposte. Abbiamo scelto come emblema la nuova Renault Clio, una classica auto media di grande successo che imbocca una nuova stagione di vita con la sesta generazione. Un motore ibrido da 1000 km di autonomia, interni degni di un salotto e tecnologie all'avanguardia ne fanno un po' la portabandiera del nuovo corso. Un'auto che guarda alle esigenze dei clienti (lungo range di percorrenza, comfort elevato, aiuti alla guida di facile utilizzo) e tiene conto delle loro richieste.

