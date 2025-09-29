Cresce la convergenza sulle istanze presentate dall'Alleanza delle 40 Regioni automotive europee, presieduta dall'assessore lombardo Guido Guidesi (in foto), per salvaguardare e rilanciare un sistema industriale ormai allo stremo e oggetto di una forte emorragia di occupati. La decisione di Ursula von der Leyen di escludere l'Alleanza dal «Dialogo strategico» dello scorso 12 settembre ha avuto l'effetto di rafforzare il fronte della consapevolezza verso obiettivi green di fatto irrealizzabili, come certificato anche dal recente intervento di Mario Draghi. Oggi, a Bruxelles, in occasione del vertice dei «27» sulla competitività, con il ministro Adolfo Urso a rappresentare l'Italia, l'Austria presenterà un documento che, oltre a richiamare le posizioni espresse dal presidente dell'Alleanza e assessore lombardo Guidesi in tema di neutralità tecnologica, chiederà alla presidente della Commissione una svolta immediata rispetto ai piani che dal 2035 prevedono l'addio alle motorizzazioni endotermiche a favore del «tutto elettrico». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Auto, Vienna affianca Roma. Nel mirino il diktat elettrico