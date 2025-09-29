Auto si ribalta morta Ilaria Forgione | incinta e nel giorno del suo 25° compleanno Lutto cittadino a Montenero di Bisaccia
E’ in lutto la comunità di Montenero di Bisaccia dopo la tragedia di ieri pomeriggio, quando sulla strada provinciale 55, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, è morta Ilaria Forgione, incinta all’ottavo mese. Nell’auto, coinvolta nell’incidente stradale in Molise, la giovane viaggiava con il compagno e con un ragazzo minorenne, rimasti feriti. Secondo quanto ricostruito, in contrada. 🔗 Leggi su Feedpress.me
