Auto si ribalta morta Ilaria Forgione | incinta e nel giorno del suo 25° compleanno Lutto cittadino a Montenero di Bisaccia

E’ in lutto la comunità di Montenero di Bisaccia dopo la tragedia di ieri pomeriggio, quando sulla strada provinciale 55, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, è morta Ilaria Forgione, incinta all’ottavo mese. Nell’auto, coinvolta nell’incidente stradale in Molise, la giovane viaggiava con il compagno e con un ragazzo minorenne, rimasti feriti. Secondo quanto ricostruito, in contrada. 🔗 Leggi su Feedpress.me

auto ribalta morta ilariaAuto si ribalta, morta Ilaria Forgione: incinta e nel giorno del suo 25° compleanno. Lutto cittadino a Montenero di Bisaccia - E’ in lutto la comunità di Montenero di Bisaccia dopo la tragedia di ieri pomeriggio, quando sulla strada provinciale 55, nel giorno del suo venticinquesimo ... Si legge su msn.com

auto ribalta morta ilariaIl dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'incidente in auto tornando dalla festa - Tragedia a Montenero di Bisaccia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti. Lo riporta msn.com

