Auto | presidente Salone dell’auto di Torino marchi cinesi pronti ad accelerare la transizione EV in Europa

I produttori automobilistici cinesi stanno rapidamente diventando una forza trainante importante nell’industria automobilistica europea, portando nuove idee di design, una tecnologia competitiva per i veicoli elettrici e una crescente presenza di mercato nel continente, ha dichiarato Andrea Levy, presidente del Salone dell’auto di Torino, in una recente intervista a Xinhua. Tenuto all’aperto nei quartieri della citta’ del Nord Italia, il Salone dell’auto di Torino 2025 unisce la tradizione di lunga data nel design dell’Italia con una lista di espositori sempre piu’ internazionale. Quest’anno il salone ha presentato per la prima volta il Turin Automotive Design Award, un premio professionale istituito con il sostegno ufficiale europeo per promuovere la cooperazione tra case automobilistiche cinesi ed europee. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

