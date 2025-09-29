"Dobbiamo rimuovere le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee. C’è una sempre più larga convergenza sulle posizioni del governo italiano che avevamo espresso sin dall'inizio con determinazione, coerenza e chiarezza. Finalmente prevale la ragione sulla necessità di revisionare in maniera radicale le regole del piano Ue al 2035. E di farlo subito”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito, in occasione del Consiglio Ue sulla competitività, l’urgenza assoluta di bloccare l’operazione harakiri benedetta dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nella precedente legislatura e oggetto ora di una lenta e complessa revisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto, l'Italia in pressing a Bruxelles: "Via le follie del Green Deal"