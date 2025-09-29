Auto in fiamme | tratto di autostrada momentaneamente chiuso

“Poco dopo le ore 13 sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1A1 Direttissima e Badia, in direzione Firenze, a causa di un'autovettura andata in fiamme all’interno della galleria Sparvo all’altezza del km 14,600. Sul luogo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fiamme

Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito

Vacanza in famiglia finisce in tragedia, mamma, papà e figli piccoli morti tra le fiamme della loro auto

Misterioso incendio ad Abbiategrasso: 5 auto divorate dalle fiamme in pochi istanti

Fiamme e fumo questo sabato mattina nella galleria S. Barbaba della SP510 a Marone in seguito allo scontro tra due auto che nell’impatto hanno preso fuoco. Il bilancio è di tre feriti non gravi. - facebook.com Vai su Facebook

Auto in fiamme lungo l’autostrada A2 tra Petina e Polla - Auto in fiamme nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione Sud. Da ondanews.it

Auto in fiamme sull’Autostrada dei Laghi tra Legnano e Origgio: salvo il conducente - Non si sono per fortuna registrati feriti, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propaga ... Segnala varesenoi.it