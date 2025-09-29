Auto in fiamme | tratto di autostrada momentaneamente chiuso

Poco dopo le ore 13 sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1A1 Direttissima e Badia, in direzione Firenze, a causa di un'autovettura andata in fiamme all'interno della galleria Sparvo all'altezza del km 14,600.

