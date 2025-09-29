Auto esce di strada e si incendia | Così abbiamo salvato 5 militari I passanti sfidano le fiamme per estrarre i feriti dall' abitacolo

29 set 2025

PORDENONE - Nel buio di via Valstort, in mezzo a campi di mais a Fontanafredda, un?auto in fiamme lascia pensare al peggio. Sabato sera si è infilata in un fosso e ha finito la corsa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

