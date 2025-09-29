Auto come ariete contro la vetrina del Carrefour di Valtesse | svuotata la cassaforte

Ecodibergamo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL COLPO. Intorno alle 2 di notte tra domenica e lunedì 29 settembre la banda ha usato una vettura come ariete e ha sfondato la vetrina per poi entrare nel locali del supermercato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

auto come ariete contro la vetrina del carrefour di valtesse svuotata la cassaforte

© Ecodibergamo.it - Auto come ariete contro la vetrina del Carrefour di Valtesse: svuotata la cassaforte

