Autismo | Trump illude 500mila pazienti italiani Gli studi veri sulla genetica
Illudere i pazienti sulla possibilità di una cura è una pratica odiosa, pericolosa, lontana anni luce dall’etica. Però può capitare che la scienza non riesca a dimostrare l’efficacia di un farmaco o di una terapia durante la sperimentazione. Ingiustificabile è invece quando a illudere i pazienti è la politica. È quello che è accaduto la scorsa settimana in America. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affiancato da segretario alla Salute no-vax Robert Kennedy Jr, ha annunciato una cura contro l’autismo e ha sostenuto che la causa del disturbo sia legata all’utilizzo del paracetamolo durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: autismo - trump
Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video
Cosa annuncerà Donald Trump sull’autismo: «Ci dev’essere qualcosa di artificiale»
Trump rilancia la teoria sul legame tra paracetamolo e autismo nei bambini
“Ma davvero il paracetamolo causa l’autismo?” ? No, è solo una fake news che gira sul web. La scienza parla chiaro: nessuna prova, solo bufale. #trump #paracetamolo #farmacia #palermo - facebook.com Vai su Facebook
L’allarme di Trump sul legame tra paracetamolo e autismo non ha basi scientifiche https://disabili.com/medicina/articoli-qmedicinaq/l-allarme-di-trump-sul-legame-tra-paracetamolo-e-autismo-non-ha-basi-scientifiche… #autismo #paracetamolo #disabili #disa - X Vai su X