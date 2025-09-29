Autismo | Trump illude 500mila pazienti italiani Gli studi veri sulla genetica

Illudere i pazienti sulla possibilità di una cura è una pratica odiosa, pericolosa, lontana anni luce dall’etica. Però può capitare che la scienza non riesca a dimostrare l’efficacia di un farmaco o di una terapia durante la sperimentazione. Ingiustificabile è invece quando a illudere i pazienti è la politica. È quello che è accaduto la scorsa settimana in America. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affiancato da segretario alla Salute no-vax Robert Kennedy Jr, ha annunciato una cura contro l’autismo e ha sostenuto che la causa del disturbo sia legata all’utilizzo del paracetamolo durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

