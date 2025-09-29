Ausl e Azienda ospedaliera sciopero generale | saranno garantite le urgenze

La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara e dell'Ausl di Ferrara hanno comunicato che, per l'intera giornata di venerdì 3 ottobre, è stato proclamato dall'Associazione sindacale sindacato intercategoriale Cobas, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it