Aumento del 10% per le tariffe rsa nel Lazio | Se ne fa carico la Regione

Un aumento del 10% delle rette nelle residenze sanitarie assistenziali (rsa) del Lazio era nell’aria, reso necessario per garantire servizi di qualità e adeguare i costi delle strutture. Una notizia che rischiava di ricadere pesantemente su ospiti e famiglie, già provate da spese e difficoltà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

AUMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE, FERLITO LANCIA L'ALLARME: "RISCHIO QUADRUPLICAZIONE DEI COSTI IN BOLLETTA" Il consigliere comunale di Acireale, Giuseppe Ferlito, ha acceso i riflettori sulla gestione del servizio idrico, sollevando preoccu

Il governo federale americano sta raccogliendo tariffe doganali al passo di 350 miliardi di dollari annui, pari a circa il 18% del gettito dell'imposta personale sui redditi. Tradotto: siamo di fronte al più grande aumento di tasse della storia contemporanea degli U

Puglia, battaglia al Tar contro l’aumento delle tariffe Rsa. Ma la strada è in salita - Il Tar dovrà esprimersi sul ricorso presentato dalle associazioni di categoria Le Rsa pugliesi manifesteranno domani, con un presidio ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Rsa e aumenti delle tariffe, Gratarola: “Nessuna stangata, la Regione ha aumentato l’investimento di 6 milioni” - “Nessuna stangata sarà inflitta dalla Regione alle famiglie, nelle rette di Rsa pubbliche e private”: l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, risponde netto alle polemiche che stanno ... Lo riporta genova.repubblica.it