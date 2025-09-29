Aumenta lo smart working | le nuove regole e a chi spettano le agevolazioni

Lastampa.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un anno il lavoro da remoto in Italia è cresciuto del 5%, fino alla soglia dei quattro milioni di dipendenti: quando può essere revocato e quando negato, le spese rimborsabili e le garanzie, la disconnessione. 🔗 Leggi su Lastampa.it

aumenta lo smart working le nuove regole e a chi spettano le agevolazioni

© Lastampa.it - Aumenta lo smart working: le nuove regole e a chi spettano le agevolazioni

In questa notizia si parla di: aumenta - smart

aumenta smart working nuoveSmart working, banche e assicurazioni frenano: oltre 2.000 rientrano in ufficio - Da Jp Morgan a Société Générale, anche Milano deve adeguarsi alle scelte globali delle multinazionali. Riporta msn.com

aumenta smart working nuoveEsonero contributivo per lo smart working nei comuni montani: come funziona - 131/2025 prevede una nuova agevolazione per contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree montane. ipsoa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aumenta Smart Working Nuove