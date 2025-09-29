Auditel l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Amici I dati di Audience di Domenica In e Verissimo | Domenica 28 settembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi. a Ruota libera e degli programmi andati in onda sulle altre reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv prima puntata di Amici del 28 settembre 2025. Domenica 28 settembre 2025 ha segnato l’esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Riapre così i battenti la scuola più famosa d’Italia. Maria De Filippi ha accolto i nuovi allievi della scuola affiancata dal team di professori che seguiranno nelle varie discipline i nuovi allievi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Amici. I dati di Audience di Domenica In e Verissimo | Domenica 28 settembre 2025

In questa notizia si parla di: auditel - analisi

Auditel del 25 luglio: analisi delle repliche e dei programmi in onda

Auditel, l’analisi degli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo su Rai e Mediaset di mercoledì 20 agosto 2025

Auditel: l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di “Dentro la Notizia” con Gianluigi Nuzzi su Canale 5 di lunedì 1 settembre 2025

Bubino che fa la predica agli altri sulle analisi auditel fa un tantino ridere, lui che fa i titoloni solo a convenienza, mentre per gli altri cerca di omettere, lui che fa gli stessi giochini di chi freccia velatamente ma per l'azienda inversa. Dai su, anche meno... #Ascolti - X Vai su X

Ascolti TV | Giovedì 4 Settembre 2025. Shock: Affari Tuoi 22.6% vs La Ruota 24.6% I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook

Auditel, l’analisi degli Ascolti tv della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 con Carlo Conti in onda venerdì 26 settembre su Rai 1 - Ecco i dati Auditel e l’analisi degli Ascolti tv della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 in onda venerdì 26 settembre su Rai 1 ... Segnala superguidatv.it

Ascolti tv, settimana 22-28 settembre: Montalbano batte tutti, Tu Si Que Vales lo show più visto - Il venerdì, lo speciale Ore 14 Sera al 6,1% argina Quarto Grado, che cala al 7,6%. maridacaterini.it scrive