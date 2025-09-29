AttrActive a Lancianofiera la terza giornata con Marco Bellelli e Ilenia Colanero

Una foto che racconta l’Abruzzo e un’atleta che incarna la forza dello sport. Sono stati questi i due momenti più significativi della terza e ultima giornata di AttrActive, il nuovo salone di Lancianofiera dedicato al turismo attrattivo e agli sport all’aria aperta.La giornata si è aperta con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it