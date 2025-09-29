atto di provenienza di un immobile come si richiede e quanto costa

Da un punto di vista burocratico, la compravendita di un immobile è una transazione economica che si porta dietro una serie di conseguenze di tipo giuridico, patrimoniale e fiscale. All’interno di questo ampio contesto una voce importante è costituita dalla provenienza del bene che si vuole alienare: l’atto di provenienza dell’immobile è il documento attraverso il quale viene attestato che chi sta vendendo è il titolare del diritto di proprietà. Ma non solo, dato che delinea anche quale sia la sua storia giuridica. Avere in mano l’atto di provenienza dell’immobile serve a evitare di avere dei problemi nel corso della compravendita ed evita di incorrere in rischi nel futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

