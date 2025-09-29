Attivisti pro Palestina si incatenano ai cancelli della Leonardo a Nerviano | identificati dai carabinieri

Sette attivisti di Palestine Action Italia hanno bloccato nella mattina di lunedì 29 settembre l’ingresso principale della sede di Leonardo spa a Nerviano (Milano) incatenandosi al cancello e mostrando striscioni con la scritta “Palestina Libera”. A riferire l’azione sono stati il movimento e Ultima Generazione in una nota nella quale hanno spiegato che i manifestanti hanno dialogato con i dipendenti dello stabilimento e che anche “un lavoratore si è unito al blocco”. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno messo fine all’iniziativa e hanno identificato i partecipanti. “Noi – ha dichiarato una delle attiviste – continueremo a chiedere l’embargo totale delle armi verso Israele, questo genocidio non andrà avanti con la nostra complicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

