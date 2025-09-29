Attivisti per la Palestina bloccano una sede di Leonardo a Milano un dipendente si unisce a loro | il video
Gli attivisti di Palestine Action Italia e Ultima Generazione si sono incatenati all'ingresso della sede di Leonardo Spa a Nerviano (MI) e un dipendente della società si è unito alle proteste. L'azienda produttrice di armi non ha mai interrotto i rapporti con Israele durante il genocidio in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
