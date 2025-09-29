Attivisti per la Palestina bloccano una sede di Leonardo a Milano un dipendente si unisce a loro | il video

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti di Palestine Action Italia e Ultima Generazione si sono incatenati all'ingresso della sede di Leonardo Spa a Nerviano (MI) e un dipendente della società si è unito alle proteste. L'azienda produttrice di armi non ha mai interrotto i rapporti con Israele durante il genocidio in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivisti - palestina

Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende

Firenze: attivisti pro Palestina al Museo del Bargello. Con due striscioni

Napoli, 9 attivisti Pro Palestina indagati per proteste anti Nato ed Israele: “Non ci intimidiranno”

attivisti palestina bloccano sedeLeonardo, attivisti pro Palestina bloccano l’ingresso principale della sede di Nerviano - Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione identificate, il blitz poco prima delle 8 ... Si legge su msn.com

La protesta degli attivisti Pro Pal davanti alla sede di Leonardo a Nerviano - Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l'ingresso principale della sede della Leonardo incatenandosi al cancello ed esponendo striscioni con scritto "Palestina ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Palestina Bloccano Sede