Attirano l' anziano con una cassetta di frutta ' in omaggio' | una donna interviene evitando la truffa
Un tentativo di truffa a un anziano, mandato a monte grazie al pronto intervento di una donna coinvolta dal progetto "Strùffati". Tutto è accaduto venerdì, intorno alle 9:30, a Casalborsetti, presso l’ufficio postale. Qui sarebbe stato sventato un tentativo di truffa ai danni di un anziano grazie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
