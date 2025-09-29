Attesa anche nel quartier generale di Matteo Ricci occhi puntati sul maxi schermo
Sale l'attesa anche nel quartier generale del candidato dem alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci. Si va popolando la sala nella quale sono state allestite le varie postazioni e dove verranno proiettati i dati in tempo reale sullo spoglio elettorale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: attesa - quartier
Roma, anno 1959 quartiere Primavalle, famiglie dei baraccati in attesa della consegna delle nuove case popolari… foto : Paese Sera. - facebook.com Vai su Facebook
Un’infrastruttura attesa che trasformerà la mobilità del quartiere #Milano #15settembre #Tram7 - X Vai su X