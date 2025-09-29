Attacco Inter non solo Lautaro-Thuram | Chivu sorride con Bonny e Pio Esposito

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco Inter, l’attacco nerazzurro non dipende più solo dai titolari: Bonny e Pio Esposito già decisivi e pronti per lo Slavia Praga. Dopo stagioni in cui la coppia Lautaro-Thuram ha rappresentato un punto fermo ma anche una sorta di limite per la mancanza di alternative credibili, l’ Inter di Cristian Chivu sembra finalmente avere trovato soluzioni convincenti nel reparto offensivo. Come sottolinea Tuttosport, il tandem formato dall’argentino e dal francese domina le gerarchie nerazzurre fin dalla stagione 202324, ma le difficoltà emerse negli anni scorsi riguardavano proprio il turnover. Quest’anno lo scenario appare differente. 🔗 Leggi su Internews24.com

attacco inter non solo lautaro thuram chivu sorride con bonny e pio esposito

© Internews24.com - Attacco Inter, non solo Lautaro-Thuram: Chivu sorride con Bonny e Pio Esposito

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

attacco inter lautaro thuramCagliari Inter, il migliore marcatore della compagine nerazzurra si rivela essere Thuram. I dati - Cagliari Inter, Marcus Thuram è il migliore marcatore della formazione che sarà ospite all’Unipol Domus. Riporta cagliarinews24.com

attacco inter lautaro thuramCagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito firmano il blitz nerazzurro - Inter di sabato 27 settembre 2025: il capitano sblocca il risultato, Esposito chiude il match ... Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Attacco Inter Lautaro Thuram