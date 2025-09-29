È il momento di decidere i giocatori che domani si contenderanno il successo. Il torneo ATP di Tokyo torna in campo per disputare le semifinali. Taylor Fritz e Carlos Alcaraz incrociano nuovamente le proprie strade a poco più di una settimana dal match giocato in Laver Cup e vinto dall’americano. Questa volta i due rivali si contenderanno il titolo nella capitale giapponese. Nella prima semifinale l’americano supera il connazionale Jenson Brooksby 6-4 6-3 in un’ora e trentuno minuti. La testa di serie numero due non sfrutta una palla break nel sesto gioco, ne salva una sul punteggio di 4-4 e risolve il primo parziale allo sprint quando toglie il servizio all’avversario nel decimo game per il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Tokyo 2025, Fritz e Alcaraz faccia a faccia in finale. Lo spagnolo rimonta Ruud