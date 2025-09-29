Atp Shanghai per Sinner insidie Bublik e Djokovic Zverev e Musetti dalla parte di Alcaraz | Il tabellone

Jannik Sinner è impegnato al momento a Pechino, dove ha raggiunto le semifinali dopo aver battuto Fabian Marozsan, ma non avrà tempo per riposarsi. Mercoledì 1 ottobre comincerà infatti il penultimo Masters 1000 dell’anno a Shanghai, in Cina, dove l’azzurro dovrà difendere i mille punti della vittoria del 2024, ottenuta contro Novak Djokovic in finale, mentre Alcaraz uscì a sorpresa ai quarti di finale contro Thomas Machac. Sinner – che al primo turno ha un bye – affronterà o un qualificato o Daniel Atmaier. L’altoatesino è stato sorteggiato nello stesso lato di tabellone di Novak Djokovic, che potrebbe incontrare in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atp Shanghai, per Sinner insidie Bublik e Djokovic. Zverev e Musetti dalla parte di Alcaraz | Il tabellone

