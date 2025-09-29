ATP Shanghai 2025 il sorteggio del tabellone | Sinner può sfidare Djokovic e Fritz Musetti con Alcaraz

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorteggiato il tabellone del torneo 1000 di Shanghai, in programma dall'1 al 12 ottobre. Alcaraz è la testa di serie numero 1. Sinner la 2, dalla parte di Jannik ci sono Djokovic, Fritz e Rune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: shanghai - sorteggio

