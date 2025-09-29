Atp Shangai 2025 sorteggiato il tabellone | con chi gioca Sinner

È stato sorteggiato il tabellone dell’ Atp Shanghai 2025, unico Masters 1000 in Cina, in programma dall’1 al 12 ottobre sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center (montepremi: 9.193.538 dollari). Il numero 2 del mondo e campione in carica Jannik Sinner debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier (n. 50 ATP) o un qualificato. Sinner, che nel 2023 aveva raggiunto solo gli ottavi alla sua prima partecipazione a Shanghai, potrebbe affrontare al terzo turno l’olandese Tallon Griekspoor (n. 31 ATP, testa di serie n. 27) e ritrovare agli ottavi il kazako Alexander Bublik (n. 16 ATP, testa di serie n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Shangai 2025, sorteggiato il tabellone: con chi gioca Sinner

