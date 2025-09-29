Atp Pechino Sinner supera Marozsan e vola in semifinale

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una gara solida e di sostanza, Jannik Sinner vince contro l'unghesere Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 dopo un'ora e mezza di gioco. Inizio in discesa, poi l'ungherese è uscito alla distanza ma sul più bello ha commesso errori decisivi che hanno spianatato la strada alla vittoria di Jannik che in semifinale si ritroverà l'australiano Alex De Minaur. Sinner annulla Marozsan. Il primo set inizia con l'ungherese che conquista il primo punto sul proprio servizio ma rimarrà l'unico: l'uragano Sinner gioca in modo impeccabile, pareggia subito i conti e al terzo game strappa il break dopo essersi portato 0-40 con un punto pazzesco (rovescio lungolinea all'incrocio delle righe). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

