Atp Pechino Sinner-Marozsan 6-1 7-5 | highlights L' azzurro vola in semifinale

Continua senza problemi il cammino di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Pechino. L'azzurro batte agilmente in due set l'ungherese Fabian Marozsan e passa in semifinale, dove affronterà Alex De Minaur. Prova come sempre di alto livello quella di Jannik, che delizia il pubblico cinese con un recupero mostruoso e con un lob perfetto per chiudere lo scambio. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

