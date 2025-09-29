Atp Pechino Sinner-De Minaur vale la finale | chi è l’avversario e dove vedere la gara

Tappa dopo tappa, Jannik Sinner si è conquistato l'ennesima semifinale di un torneo Atp, in questo caso Pechino: dopo avere sconfitto l'unghere Marozsan, in semifinale martedì 30 settembre ritroverà una "vecchia" conoscenza, il tennista australiano Alex De Minaur attuale numero 8 del ranking mondiale. Chi è l'avversario. Tra i più forti, da anni, del circuito, il 26enne nato a Sydney e due volte finalista delle Next Gen Atp Finals ha raggiunto il sesto posto, il suo miglior risultato in carriera, nel luglio 2024 prima di diventare il primo australiano a qualificarsi per le Nitto Atp Finals in singolare dai tempi di Hewitt nel 2004. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Pechino, Sinner-De Minaur vale la finale: chi è l’avversario e dove vedere la gara

