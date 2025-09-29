Atp Pechino | Sinner a tutto gas!
Prova convincente di Jannik Sinner contro Marozsan: l’azzurro non ha mai tolto il piede dall’acceleratore, dominando il primo set e mostrando solidità nel secondo, dove ha recuperato due volte da 0-30 al servizio e chiuso con 12 degli ultimi 13 punti. A Tokyo Carlos Alcaraz è costretto al terzo set. Ne parliamo alle 15:00 in diretta su TennisMania, il talk di OA Sport dedicato al tennis! #Sinner #Tennis #Marozsan #Alcaraz #TennisMania #OASport #Tokyo #ATP #LiveTennis #BreakingNews. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
#NEWS - #Pechino, #Sinner in semifinale contro #DeMinaur, battuto #Marozsan 6-1, 7-5. #Musetti vince un set contro #Tien, e poi si ritira colpito da problemi muscolari alla gamba/coscia sinistra. #29settembre #tennis #APT500 #chinaopen #BeijingOpen
#2025ChinaOpen Jannik #Sinner vince ai quarti degli #ATP di #Pechino contro #Marozsan e vola in semifinale dove sfiderà #DeMinaur. L'azzurro si è imposto sull'ungherese chiudendo per 6-1, 7-5
