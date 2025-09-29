Atp Pechino | Sinner a tutto gas!

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prova convincente di Jannik Sinner contro Marozsan: l’azzurro non ha mai tolto il piede dall’acceleratore, dominando il primo set e mostrando solidità nel secondo, dove ha recuperato due volte da 0-30 al servizio e chiuso con 12 degli ultimi 13 punti. A Tokyo Carlos Alcaraz è costretto al terzo set. Ne parliamo alle 15:00 in diretta su TennisMania, il talk di OA Sport dedicato al tennis! #Sinner #Tennis #Marozsan #Alcaraz #TennisMania #OASport #Tokyo #ATP #LiveTennis #BreakingNews. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp pechino sinner a tutto gas

© Oasport.it - Atp Pechino: Sinner a tutto gas!

In questa notizia si parla di: pechino - sinner

Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

atp pechino sinner tuttoATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev - Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per provare a qualificarsi per  l'ultimo atto, ... Come scrive oasport.it

atp pechino sinner tuttoATP Pechino, Sinner: “Sempre fantastico giocare in Cina, ma il jet lag…” - È migliorato tanto negli ultimi mesi, sono pronto ai cambiamenti che apporterà" ... Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino Sinner Tutto