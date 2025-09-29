Atp Pechino Musetti si fa male e si ritira | l’infortunio nel momento decisivo della stagione Cosa è successo e come sta
Lorenzo Musetti vince il primo set, si fa male nel secondo, chiama il fisioterapista e alla fine a inizio terzo set si arrende e si ritira nel match di quarti di finale contro Learner Tien a Pechino. Sfortunato il 23enne italiano, che termina con un infortunio l’Atp 500 di Pechino in Cina, dove dopo i fischi degli ultimi giorni è riuscito a strappare qualche applauso. Musetti ha vinto il primo set per 6-4, ma ha poi perso il secondo per 6-3 e al terzo era sotto per 3-0. Tutto è cominciato a inizio secondo set, quando sul 2-1 ha iniziato ad accusare un problema fisico probabilmente al gluteo e ha chiamato il medical time-out. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
