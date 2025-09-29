Atp Pechino 2025 Sinner in semifinale | battuto Marozsan in due set
Jannik Sinner vola in semifinale all’ Atp 500 di Pechino per il terzo anno consecutivo. Il numero due del mondo ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan, 57esimo del ranking, in due set con il punteggio di 6-1, 7-5 in un’ora e 20 minuti di gioco. Match subito in discesa per l’altoatesino, in fuga con il break conquistato nel terzo gioco sfruttando una risposta apparsa incisiva già dai primi colpi. Da quel punto è stato un monologo azzurro condito da punti giocati sulle righe. Più lottato il secondo set, dove l’ungherese si è trovato anche a servire per portare l’incontro in parità sul 5-4 in suo favore salvo compiere errori gratuiti in serie e arrendersi con un parziale di 12 punti a uno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
