Atp Pechino 2025 semifinale Sinner-De Minaur | quando orario e dove vederla
Jannik Sinner è in semifinale all’ Atp 500 di Pechino. L’azzurro, che ha battuto in due set l’ungherese Fabian Marozsan, si troverà ora davanti l’australiano Alex De Minaur, di cui è una vera bestia nera. Il 24enne azzurro infatti non ha mai perso nei 10 precedenti diretti, in cui ha lasciato solamente un set all’avversario: è successo cinque anni fa, quando ai quarti di Sofia 2020 si impose in rimonta per 6-1 al terzo. L’unica volta in cui il 26enne di Sydney ha passato il turno è al Masters 1000 di Parigi-Bercy, quando Sinner si ritirò per un affaticamento. La semifinale di Pechino si terrà martedì 20 settembre alle ore 8 italiane sul Capital Group Diamond Stadium in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
