Lorenzo Musetti dice addio all’ ATP Pechino 2025. Il tennista italiano si è ritirato durante il terzo set del match valido per i quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del ranking ATP, al momento in vantaggio per 3-0. Musetti, attuale numero 9 del mondo, aveva iniziato bene il match sul cemento del China Open, torneo ATP 500 in corso a Pechino, aggiudicandosi il primo set per 6-4. Tuttavia, a inizio secondo set ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Dopo aver perso il secondo parziale per 6-3, ha richiesto un medical time out, ma la situazione non è migliorata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Pechino 2025, Musetti si ritira: Thien in semifinale