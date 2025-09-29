Atp Pechino 2025 Musetti si ritira | Thien in semifinale

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti dice addio all’ ATP Pechino 2025. Il tennista italiano si è ritirato durante il terzo set del match valido per i quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del ranking ATP, al momento in vantaggio per 3-0. Musetti, attuale numero 9 del mondo, aveva iniziato bene il match sul cemento del China Open, torneo ATP 500 in corso a Pechino, aggiudicandosi il primo set per 6-4. Tuttavia, a inizio secondo set ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Dopo aver perso il secondo parziale per 6-3, ha richiesto un medical time out, ma la situazione non è migliorata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp pechino 2025 musetti si ritira thien in semifinale

© Lapresse.it - Atp Pechino 2025, Musetti si ritira: Thien in semifinale

In questa notizia si parla di: pechino - musetti

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti

ATP Pechino 2025, i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Possibile derby con Musetti

atp pechino 2025 musettiAtp 500 Pechino 2025: Musetti-Tien, medical timeout per l’azzurro - 2 in suo favore) ha richiesto un medical timeout nel corso della sfida con Learner Tien, valida per i quart ... Da spaziotennis.com

atp pechino 2025 musettiAtp 500 Pechino 2025: ritiro per Musetti contro Tien - 4 del tabellone, che si ferma ai quarti e cercherà di recuperare per il 1000 di Shanghai ... Lo riporta spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino 2025 Musetti