I l torneo ATP 500 di Pechino torna in campo per le semifinali. Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per provare a qualificarsi per l’ultimo atto, voglioso di continuare il percorso di crescita che deve aiutarlo ad ampliare ulteriormente il suo bagaglio tecnico e di proseguire la rincorsa al numero uno del ranking. Sulla strada dell’azzurro ci sarà Alex de Minaur, nella parte bassa del tabellone si affronteranno invece l’americano Learner Tien e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto. Nel primo incontro di giornata il numero 2 del mondo, che ad eccezione di Halle ha sempre raggiunto la finale nei tornei fin qui disputati, ritrova uno degli avversari con cui riesce quasi sempre ad esprimere il meglio del proprio tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev