Atp Finals Torino | per il vincitore un montepremi record oltre 5 milioni di dollari

AGI - Un torneo e un montepremi da record per gli otto giocatori migliori del mondo. Le Nitto Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, segneranno un nuovo record per il tennis. Se infatti il futuro campione dovesse chiudere da imbattuto il torneo (con un tre su tre nel girone, come accaduto lo scorso anno a Jannik Sinner), si aggiudicherà un premio di 5.071.000 dollari, con una crescita quindi del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari della scorsa stagione. Il prize money complessivo distribuito durante l'evento sarà di 15.5 milioni di dollari. Nel dettaglio, ogni match dalla semifinale di singolare in poi varrà più di un milione di dollari. 🔗 Leggi su Agi.it

