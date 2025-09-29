ATP di Pechino Sinner batte Marozsan | l’Azzurro conquista la semifinale
Pechino, 29 settembre 2025 – Jannik Sinner vola in semifinale a Pechino. Oggi, lunedì 29 settembre, il tennista azzurro ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 7-5. Sinner continua quindi il percorso netto nel suo swing asiatico, che culminerà nel Masters 1000 di Shanghai, dopo aver battuto nei turni precedenti Marin Cilic e Terence Atmane. In semifinale Sinner troverà ora l’australiano e grande amico Alex De Minaur, numero otto del mondo, che ha superato Jakub Mensik a causa del ritiro del ceco per infortunio ed è a caccia di In semifinale Sinner troverà ora l’australiano e grande amico Alex De Minaur, numero otto del mondo, che ha superato Jakub Mensik a causa del ritiro del ceco per infortunio ed è a caccia di punti preziosi per qualificarsi alle prossime Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
