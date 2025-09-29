ATP 500 Tokyo Alcaraz supera un buon Ruud e accede in finale | sarà sfida contro Fritz

Carlos Alcaraz rimonta Casper Ruud e accede alla finale dell’ATP 500 di Tokyo. Domani la sfida contro Taylor Fritz. Un vero e proprio rullo compressore Carlos Alcaraz in questo 2025. Il tennista spagnolo, riottenuto il posto n°1 del ranking mondiale ATP dopo la vittoria agli US Open su Jannik Sinner, non sembra voler cedere nuovamente lo scettro facilmente. L’iberico, infatti, ha giocato l’ennesima partita di altissimo livello, superando Casper Ruud in tre set, dopo che il norvegese era andato in vantaggio nel primo parziale giocando un ottimo tennis. Alla fine, però, alla lunga è fuoriuscito il livello dello spagnolo, che ha vinto la contesa. 🔗 Leggi su Sportface.it

