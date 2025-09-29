ATP 500 Tokyo Alcaraz supera un buon Ruud e accede in finale | sarà sfida contro Fritz

Carlos Alcaraz rimonta Casper Ruud e accede alla finale dell’ATP 500 di Tokyo. Domani la sfida contro Taylor Fritz. Un vero e proprio rullo compressore Carlos Alcaraz in questo 2025. Il tennista spagnolo, riottenuto il posto n°1 del ranking mondiale ATP dopo la vittoria agli US Open su Jannik Sinner, non sembra voler cedere nuovamente lo scettro facilmente. L’iberico, infatti, ha giocato l’ennesima partita di altissimo livello, superando Casper Ruud in tre set, dopo che il norvegese era andato in vantaggio nel primo parziale giocando un ottimo tennis. Alla fine, però, alla lunga è fuoriuscito il livello dello spagnolo, che ha vinto la contesa. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tokyo - alcaraz

ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez

Tabellone ATP Tokyo 2025: sorteggio intrigante per Berrettini e Darderi. Al via Alcaraz e Fritz

Come può cambiare il ranking di Sinner e Alcaraz: il possibile distacco dopo Pechino e Tokyo

Atp Tokyo - Ruud strappa un set ma è Alcaraz a volare in finale. Sfiderà Fritz. Lo spagnolo si rende autore di una bella rimonta ai danni del norvegese e prosegue la striscia di vittorie consecutive https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102138/atp - X Vai su X

(Adnkronos) - Mentre Jannik Sinner è impegnato a Pechino, Carlos Alcaraz continua a incantare a Tokyo. Il tennista spagnolo ha battuto oggi, domenica 28 settembre, lo statunitense Brandon Nakashima, numero 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6- - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz in finale a Tokyo, ma quanti alti e bassi nella sfida con Ruud - Nonostante abbia corso molti rischi, lo spagnolo è riuscito a imporsi in rimonta e approdare all'atto conclusivo in Giappone ... corrieredellosport.it scrive

Alcaraz, che fatica contro Ruud. In finale trova Fritz - A Tokyo lo spagnolo prosegue la sua corsa per la difesa della vetta del ranking, ma non s ... Secondo gazzetta.it