ATP 500 Pechino Musetti saluta il torneo per mano di Tien | l’italiano si ritira per infortunio nel terzo set
Lorenzo Musetti, complice un problema fisico nel secondo set, saluta ai quarti l’ATP 500 di Pechino. Avanza Tien. Dopo Flavio Cobolli, l’americano Tien fa fuori un altro italiano, il n°9 del ranking ATP Lorenzo Musetti. L’italiano esce di scena ai quarti di finale del torneo asiatico, e lo fa perdendo contro Learner Tien. Quest’ultimo ha ceduto a Musetti il primo set ma, nel secondo parziale, ha alzato il livello, complice anche un problema fisico per Musetti, che ne ha influenzato negativamente l’andamento dell’intero proseguo del match e ne ha causato poi il ritiro. ATP 500 Pechino, Musetti out: Tien attende il vincente tra Medvedev e Zverev. 🔗 Leggi su Sportface.it
