ATP 500 Pechino Medvedev batte Zverev | completo il quadro delle semifinali

Sportface.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Danil Medvedev batte Zverev e accede alle semifinali dell’ATP di Pechino, dove sfiderà Tien. Dall’altra parte Sinner sfiderà De Minaur. Si completa il quadro delle semifinali, con il match di cartello tra Danil Medvedev e Alexander Zverev. Il tennista russo ha superato l’avversario tedesco con un doppio 6-3 in quasi un’ora e mezza, e sembra essersi ritrovato dopo mesi difficili. Nessuna ripresa, invece, per Zverev, alle prese ancora con vari problemi nel suo gioco e anche, probabilmente, di tipo mentale, che non gli permettono di esprimere liberamente il suo gioco. ATP 500 Pechino, le semifinali: Medvedev-Tien e Sinner-De Minaur. 🔗 Leggi su Sportface.it

