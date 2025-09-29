ATP 500 Pechino Medvedev batte Zverev | completo il quadro delle semifinali
Danil Medvedev batte Zverev e accede alle semifinali dell’ATP di Pechino, dove sfiderà Tien. Dall’altra parte Sinner sfiderà De Minaur. Si completa il quadro delle semifinali, con il match di cartello tra Danil Medvedev e Alexander Zverev. Il tennista russo ha superato l’avversario tedesco con un doppio 6-3 in quasi un’ora e mezza, e sembra essersi ritrovato dopo mesi difficili. Nessuna ripresa, invece, per Zverev, alle prese ancora con vari problemi nel suo gioco e anche, probabilmente, di tipo mentale, che non gli permettono di esprimere liberamente il suo gioco. ATP 500 Pechino, le semifinali: Medvedev-Tien e Sinner-De Minaur. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: pechino - medvedev
ATP Pechino 2025, Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Zverev e Medvedev
ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev
Daniil Medvedev sfiderà Tien in semifinale a Pechino: sconfitto Alexander Zverev
Daniil Medvedev sfiderà Tien in semifinale a Pechino: sconfitto Alexander Zverev - - X Vai su X
Il sorteggio di Pechino è uscito! Jannik inizia il suo tour asiatico 1R: Cilic R16: Zhang / Qualificato QF: Khachanov / Bonzi SF: De Minaur / Mensik F: Zverev / Musetti / Medvedev FORZAA Jan! #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev - Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per provare a qualificarsi per l'ultimo atto, ... Secondo oasport.it
Medvedev batte Zverev: "Bello tornare in semifinale, ma voglio di più" - Il nativo di Mosca si è spinto fino al penutlimo atto del China Open senza lasciare nemmeno un set per strada ed eliminando giocatori del calibro di Cameron Norrie, Alejandro Davidovich Fokina e ... Come scrive tennisworlditalia.com