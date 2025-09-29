Atletico Catania 1994 Viagrande batte il Gioiosa 2-1 e resta in vetta al Girone B

Beppe Grasso e Alessandro Randis lanciano l’Atletico Catania 1994 Viagrande. La formazione allenata da mister Angelo Galfano supera, allo stadio Francesco Russo di Viagrande, la Polisportiva Gioiosa per 2-1 e continua il suo momento positivo. Dopo tre turni di campionato atletisti in testa alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

atletico catania 1994 viagrandeAtletico Catania 1994 Viagrande batte il Gioiosa 2-1 e resta in vetta al Girone B - Dopo tre turni di campionato atletisti in testa alla classifica del Girone B di Eccellenza con 7 punti in compagnia di Messana, Mazzarrone, Leonzio e Avola ... Come scrive cataniatoday.it

