Atletica paralimpica Antonella Inga quinta nel salto in lungo T12 ai Mondiali
Si chiude la terza giornata di gare ai Mondiali 2025 di atletica leggera paralimpica, in corso a Nuova Delhi, in India: l’Italia porta a casa il quinto posto di Antonella Inga nel salto in lungo T12 femminile e le qualificazioni in finale di Marco Cicchetti nei 100 metri T44 maschili e di Maxcel Amo Manu nei 100 metri T64 maschili. Nella finale del salto in lungo T12 femminile l’azzurra Antonella Inga si classifica quinta con la misura di 4.81, ottenuta al primo tentativo, con altri quattro salti oltre i 4.70: la vittoria va all’uzbeka Yokutkhon Kholbekova con 5.54, davanti alla finlandese Iidia Lounela, seconda con 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ai Mondiali di atletica paralimpica a New Delhi il Colonnello (Ruolo d'Onore) Carlo Calcagni Esercito Italiano, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa #GSPD, conquista l'oro nei 400 m T72. Congratulazioni dalla #Difesa! ph credit Comitato Italian - facebook.com Vai su Facebook
