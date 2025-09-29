Atletica leggera | i risultati della finale del campionato allievi di serie b Landini vince nel peso e nel martello Vescovini primeggia sugli 800

Ad Agordo, nel bellunese, si è disputata la finale del campionato allievi di Serie B d’atletica leggera, con due formazioni reggiane iscritte: la Self Montanari e Gruzza presentava sia i maschi, giunti secondi dietro la Fratellanza Modena, sia le femmine che hanno chiuso al quarto posto. L’ Atletica Reggio era presente con la formazione maschile, finita sesta. Tra i maschi della Self, primo Flavio Ferrari nella marcia km 5 in 24’38’’09; secondo Samuele Paganelli nel disco con m 50,31 e Alessandro Gozzi nel triplo con 13,13; terzi Nicolò Mastropietro nell’alto con 1,85 e Leonardo Fabbri sui 200 in 23’’17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

