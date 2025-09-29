Atalanta notte di riscatto europeo con il Bruges
Le luci della Champions League tornano ad accendersi su Bergamo e Milano: la seconda giornata della fase a gironi propone due appuntamenti che il pubblico italiano sente come decisivi, l'Inter ospita lo Slavia Praga mentre l'Atalanta riceve il Club Brugge. Due serate ravvicinate, due atmosfere differenti, un'unica richiesta: vincere. Inter, San Siro pretende continuità In .
Cambiaso si prende la scena nella notte del Gewiss Stadium: è stato prezioso per questi due motivi. Il giudizio dopo Atalanta Juve
Scontri nella notte fra ultrà di Como e Atalanta: botte e fumogeni all’autogrill di Somaglia
Notte da sogno per #Tresoldi con il suo Brugge in #ChampionsLeague: sfida all'#Atalanta di papà Emanuele ?
Atalanta. Una vita da Dea… ieri sera l'abbiamo vissuta sul grande schermo, nel nostro Auditorium. Una serata emozionante, tra racconti e immagini che hanno fatto rivivere l'epopea nerazzurra – dalla Coppa Italia del '63 fino alla notte magica di Dublino. Un g
Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 Settembre: la Dea 'medita' vendetta - Club Brugge, match di Champions League di martedì 30 settembre 2025 alle 18:45: il riscatto dei bergamaschi contro una squadra belga in forma è atteso in una s ...
Milan, Musah in chiusura all'Atalanta: le news di calciomercato - Il Milan è pronto a chiudere per la cessione di Yunus Musah all'Atalanta quando manca sempre meno alla fine del calciomercato.