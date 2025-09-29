Atalanta Juric | Lookman ed Ederson non al 100% ma voglio inserirli

CHAMPIONS. Le parole di Juric e Carnesecchi alla vigilia della gara di Champions contro il Bruges. In conferenza stampa anche Nicky Hayen, allenatore degli ospiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta juric lookman ed ederson non al 100 ma voglio inserirli

