Atalanta Juric | Lookman ed Ederson non al 100% ma voglio inserirli
CHAMPIONS. Le parole di Juric e Carnesecchi alla vigilia della gara di Champions contro il Bruges. In conferenza stampa anche Nicky Hayen, allenatore degli ospiti.
Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa
Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»
L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»
Atalanta, Juric: "Lookman in campo domani? Inizio a farci qualche pensierino" - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Brugge, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato anche.
Champions, domani Atalanta-Brugge. Juric: "Vogliamo riscattarci. Lookman ed Ederson? Ci penso" - Domani torna la Champions e l'Atalanta, che in casa affronterà il Brugge, vuole riscattarsi dopo il pesante ko di Parigi: "Per noi è una partita importante ..."